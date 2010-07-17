В НБУ прикинули уровень инфляции с учетом новых тарифов на газ

В Национальном банке Украины считают, что с учетом повышения тарифов на газ уровень инфляции в 2010 году может быть не выше 12%.

Об этом заявил исполнительный директор по экономическим вопросам Нацбанка Игорь ШУМИЛО, сообщает "Зеркало недели" (№ 27 (807), 17 июля - 6 августа 2010 г.).

"Считаю, что даже с учетом поднятия тарифов на газ, электроэнергию, жилищно-коммунальные услуги является возможностью удержать инфляцию в 2010 году на уровне меньше, чем в прошлом году, то есть менее 12%, а базовую инфляцию до 10%", - заявил он.

Вместе с этим, И.ШУМИЛО отметил, что вполне реальным является выход в конце 2012 года и удерживание в последующие годы инфляции на уровне не выше 5%.