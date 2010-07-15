Суд признал незаконной приватизацию Керченского пролива

Хозяйственный суд Крыма признал недействительными решение исполкома Керченского городского совета и свидетельство о праве собственности, на основании которых за судостроительным заводом «Залив» признано право собственности на морскую акваторию.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

Таким образом суд удовлетворил иск крымского наблюдательного ведомства.

Суд подтвердил, что гидротехнические сооружения стоимостью 9,9 млн. грн. (набережные, канал с акваторией) отчуждены в нарушение требований закона о приватизации государственного имущества и Водного кодекса Украины, говорится в сообщении.

Такие объекты могут предоставляться только в пользование.