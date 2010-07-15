Налоговики изъяли крупную партию просроченной красной икры

В Донецке сотрудниками налоговой милиции обнаружена и изъята из обращения крупная партия красной икры и рыбы с истекшим сроком хранения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой администрации в Донецкой области, срок хранения этих продуктов закончился еще в прошлом году, однако местные предприниматели намеревались реализовывать изъятые икру и рыбу в местах массового отдыха граждан на побережье Азовского моря. При этом документы, подтверждающие законность поступления товара в Украину и прохождение санитарно-эпидемиологического и карантинного контроля, у коммерсантов отсутствовали.

Всего во время обыска складского помещения в Ленинском районе Донецка, проведенного в рамках операций «Щит» и «Курорт-2010», было изъято 130 кг красной икры на сумму 130 тыс. грн. и рыбы на 120 тыс. грн.

Налоговики Донецкой области просят граждан сообщать о других фактах незаконной торговли просроченными продуктами питания в местах массового отдыха.

«Люди сами могут существенно повысить работу налоговых органов в этой сфере, и все, что нужно, - это не оставаться безразличными к подобным явлениям. Мы просим жителей и посетителей курортов немедленно извещать о нелегальной торговле продуктами питания, поскольку идет речь не только об уклонении от уплаты налогов, но и о здоровье людей, что гораздо важнее», - заявил первый заместитель председателя ГНА в Донецкой области Александр КЛИМЕНКО.