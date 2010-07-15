Выпускники школ выломали двери в приемную комиссию?

Вступительная кампания в высшие учебные заведения, которая стартовала в Украине сегодня, пройдет организованно и на самом высоком уровне.

Как сообщает сайт Партии регионов, об этом сегодня во время чат-конференции заявил народный депутат, первый заместитель руководителя Комитета Верховной Рады по вопросам образования и науки Максим ЛУЦКИЙ.

По его словам, приемные комиссии высших учебных заведений Украины именно сегодня начинают прием документов от абитуриентов и проработают в таком режиме в течение двух недель.

«Несмотря на то, что вступительная кампания стартовала только сегодня, уже можно выделить ключевую проблему – слишком высокий наплыв абитуриентов и их родителей в приемные комиссии вузов”, - сказал он.

По словам М.ЛУЦКОГО, в некоторых учебных заведениях абитуриенты начали занимать очереди на прием еще вчера вечером, создавали так называемые живые очереди. “Я слышал, что сегодня в приемной комиссии одного из ведущих вузов страны выпускники школ выломали входные двери. А где-то даже вызывали скорую помощь. В связи с этим хочу напомнить абитуриентам: на подачу документов есть две недели. Мы рассчитываем, что за этот срок все успеют подать документы в желаемые вузы», - отметил народный депутат.

М.ЛУЦКИЙ подчеркнул, что за две недели приемные комиссии успеют обработать все документы и не будет необходимости продлевать срок вступительной кампании.

«Продление срока приема документов – это довольно опасная тенденция. В прошлом году такая практика привела к путанице и неразберихе в учебных заведениях”, - сказал он. Народный депутат отметил, что многие абитуриенты «ходили между десятками учебных заведений и не торопились нести туда оригиналы документов, и поэтому указы о зачислении были выданы только в начале сентябре».

«В этом году мы хотим этого избежать и надеемся, что все успеют справиться за две недели», - отметил М. ЛУЦКИЙ.