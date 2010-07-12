Оперативный дежурный скрыл сообщение о преступлении

Следственным отделом прокуратуры Сумской области передано в суд уголовное дело в отношении оперативного дежурного Ахтырского городского отдела милиции, возбужденное за укрывательство тяжкого преступления.

Как передает корреспондент УНИАН, по информации старшего следователя прокуратуры Сумской области Владимира НИКИТЧЕНКО, установлено, что милиционер получил телефонное сообщение о краже с проникновением в жилой дом в Ахтырке. Действуя в личных интересах, с целью скрыть тяжелое нераскрытое преступление от учета, чтобы не снижать показатели раскрытия преступлений, милиционер не зарегистрировал сообщение и не принял мер для раскрытия преступления.

Уголовное дело было возбуждено согласно ч.3 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).