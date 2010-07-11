Дженнифер Лопес оказалась в центре политического скандала

Известная артистка отменила свой концерт на Северном Кипре.

40 миллионов долларов потребуют с Дженнифер Лопес организаторы сорванного концерта. Такова по контракту сумма неустойки. Турецкие СМИ сообщают подробности скандала. Выступление певицы должно было состояться 24 июля на открытии нового отеля на территории непризнанной международным сообществом Турецкой республики Северного Кипра. Однако против концерта Лопес поднялась волна протеста среди греков-киприотов, а также греческой диаспоры за рубежом. И прежде всего в США. Местные правозащитники убедили артистку отменить выступление под предлогом нарушения прав человека на Севере острова. Они опасаются, что приезд американской звезды на турецкую часть Кипра в мире расценят как поддержку непризнанной республики. На сайте Лопес появилось сообщение, что она – цитата – «не поддержит государства и режимы, которые ассоциируются с нарушением прав человека».

Добавим, что кампанию против концерта Лопес организовали также 20 тысяч пользователей социальной сети Facebook.

Эхо Москвы