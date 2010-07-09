Стоимость домов в коттеджных городках может немного вырасти

Средняя стоимость домовладений в коттеджных городках в Киевском регионе до конца года может вырасти на 3-5%.

Об этом говорится в обзоре рынка элитной жилой недвижимости Киева консалтинговой компании Knight Frank LLC Ukraine, имеющегося в распоряжении УНИАН.

По прогнозам компании, восстановление спроса на коттеджную недвижимость можно ожидать только после восстановления рынка городского жилья и при условии наличия построенных загородных объектов с разумной ценовой политикой. «В краткосрочной перспективе рост активности покупателей не будет оказывать существенного влияния на ценовую политику продавцов. Обилие предложения делает нецелесообразным повышение цен. Ценовой рост в течение II полугодия 2010 года может составить не более 3-5% (в зависимости от сегмента) по отдельным объектам», - говорится в обзоре.

По данным компании, средняя стоимость домовладений в коттеджных городках в Киевском регионе за полгода т.г. снизилась на 0,44 - до 2489 долл./кв.м.

По итогам первого полугодия средние цены элитного сегмента в целом показали небольшое падение из-за снижения цен в первые месяцы 2010 года.

При этом загородная недвижимость бизнес-класса за полугодие показала падение средних цен на 13,5%. Основное снижение (-15%) пришлось на I квартал, когда девелоперы предлагали различные дисконты, акции, пытаясь активизировать спрос.

В сегменте эконом-класса в январе также произошло масштабное снижение цен предложения. Но уже с февраля, вследствие вымывания с рынка наиболее дешевых предложений и активизации покупателей, средние цены начали постепенно расти.

По данным компании, в первом полугодии на рынке загородной недвижимости наблюдался выход новых коттеджных городков эконом-класса в формате реализации земельных участков без подряда.

По состоянию на июнь 2010 года строительство ведется в 45 коттеджных городках. Помимо данных объектов, общее предложение рынка загородной недвижимости включает также 12 завершенных коттеджных городков, где продолжается первичная реализация домовладений.

Объем рынка загородной недвижимости без учета поглощения насчитывает порядка 7000 домовладений, 94% которых реализуются в коттеджных городках, находящихся на этапе строительства, 6% - это готовые домовладения в завершенных коттеджных городках.

Во II квартале 2010 года на рынок загородной недвижимости вышло 4 новых проекта с общим потенциальным объемом строительства 343 коттеджа (участка). 3 коттеджных городка пополнили сегмент эконом-класса – коттеджный городок в г. Буча, «Калина-1», «Калина-2» (два последних вышли на рынок с предложением участков без подряда). Коттеджный городок Blue Lagune, расположенный в одном из самых престижных мест Киевской области – районе Большой Дамбы, расширил сегмент элитного жилья.

В компании отметили, что спрос на загородную недвижимость всех классов сконцентрирован в сегменте готовых домовладений. В структуре спроса по направлениям по-прежнему лидирует Обуховское направление. Интересом у покупателей также пользуются коттеджные городки, расположенные вдоль Житомирской и Одесской автомагистралей.

Структура спроса по запрашиваемым бюджетам остается на уровне 2009 года. Так, в эконом сегменте покупателям интересны предложения в ценовом диапазоне 120-180 тыс. долл., в бизнес-сегменте - 250-400 тыс. долл., коттедж элит-класса – от 500 тыс. до 2 млн. долл.

Наибольшим спросом в I полугодии 2010 года пользовались дома площадью 250-300 кв. м с земельными участками 15-30 соток.