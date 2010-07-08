Янукович поздравил аграриев, но зерна будет гораздо меньше

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил аграриев Одесской области с намолотом первого миллиона тонн зерна, в том числе с достижением лучших среди областей показателей по сбору пшеницы.

Об этом сообщил на пресс-конференции глава Одесской облгосадминистрации Эдуард МАТВИЙЧУК.

Между тем, по мнению специалистов, урожай зерновых в текущем году будет примерно на 1 миллион тонн ниже прошлогоднего – около 2,8 млн. тонн. В частности, такой прогноз обнародовал начальник Управления агропромышленного комплекса Одесской ОГА Иван ПАНЧИШИН.

По его словам, в большинстве районов в этом году сложилась неординарная для региона ситуация - экстремально высокая температура воздуха сменилась обильными дождями в течение последней недели. Уборочная техника часто застревает на нивах.

«Это вынуждает комбайнеров вести уборку колосовых культур круглосуточно, невзирая на влажность зерна. Хотя при повышенной влажности зерно из колосьев не полностью вымолачивается, - подытожил И.ПАНЧИШИН.