ОАК: Ан-148 лучше продавать на Западе без запорожских двигателей

Возможность устанавливать на украинско-российский самолет Ан-148, кроме двигателей Д-436-148 запорожской «Мотор Сич», двигателей других производителей, в том числе SaM146 производства российского «Сатурна» и французской Snecma, может расширить рынок сбыта в странах Запада.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в России сообщил источник в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

В частности, собеседник агентства подтвердил, что такое предложение было сделано со стороны РФ украинской стороне на последнем заседании совместной российско-украинской рабочей группы по вопросам сотрудничества в авиапромышленности (Сегодня газета «Коммерсант-Украина» сообщила, что Россия предложила авиаконцерну "Антонов" заменить двигатели самолета Ан-148 с Д-436-148 запорожской "Мотор Сич" на SaM146 производства российского "Сатурна" и французской Snecma – УНИАН).

Причем он подчеркнул, что это предложение исходит не от ОАК, а от российских двигателестроителей, что может увеличить рынок сбыта именно их продукции.

«Однако логика в этом предложении есть – любой уважающий себя самолет имеет два двигателя на выбор. В таком случае авиакомпания может выбрать тот двигатель, который ей предпочтительней эксплуатировать», - сказал он.

По словам представителя ОАК, двигатель SaM146 производства российского «Сатурна» и французской Snecma имеет сертификацию в странах ЕС, чего пока нет у украинского Д-436-148. Причем непонятно, когда такая сертификация будет.

Кроме этого собеседник агентства отметил, что предложение «Антонову» было сделано для того, чтобы понять, какими «западными» аналогами можно комплектовать эту модель самолета именно для того, что иметь больше возможностей для его продажи на Западе.

«На самом деле это выгодно и «Антонову». В любом случае это решение за украинской стороной. Это не требование, а предложение», - подчеркнул он. При этом добавил, что перед реализацией этого предложение нужно провести маркетинговые исследования спроса на Ан-148 в ЕС. Если потенциальных покупателей не будет, проводить эти работы будет не нужно.

Представитель ОАК также подчеркнул, что к украинским двигателям нет никаких претензий - «это предложение не вместо, а в дополнение».

«Мы понимаем, что самолет Ан-148 – хороший, и украинский двигатель Д-436-148 – хороший, но эта связка имеет некоторые ограничения при продаже на западные рынки», - сказал он.

Представитель ОАК также высказал уверенность, что Ан-148 может иметь хороший спрос на Западе, поскольку Airbus и Boeing не имеют моделей в данном сегменте.

Справка УНИАН. Ан-148 – региональный реактивный пассажирский самолет нового поколения, предназначенный для перевозки 68-85 пассажиров на расстояние 2000-4400 км. Самолет оснащен двигателем Д-436-148 разработки ГП "Ивченко-Прогресс", выпускается на "Мотор Сич". Лизинговая компания "Ильюшин Финанс Ко" оценивает портфель заказов на самолеты Ан-148/158/168 до 2025 года в 130 машин.

Каталожная стоимость Ан-148 в разных модификациях составляет 22-25 млн. долл.