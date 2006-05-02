Лобовое столкновение мотоциклов на ночной трассе: трое погибших, двое раненых

Сегодня в 1.10 вблизи с. Мирное Мелитопольского района Запорожской области в результате лобового столкновения двух мотоциклов погибли три человека и два человека пострадали.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, пострадавшие с травмами разной степени тяжести госпитализированы в реанимационное отделение больницы №1 г. Мелитополя.

Причина дорожно-транспортного происшествия устанавливается.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС Украины в Запорожской области.

***Всего за минувшие сутки на территории Украины зарегистрировано 145 дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 21 человек и 173 - травмированы.