Лобовое столкновение мотоциклов на ночной трассе: трое погибших, двое раненых
10:19, 02 мая 2006Общество
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Причина ДТП устанавливается
Сегодня в 1.10 вблизи с. Мирное Мелитопольского района Запорожской области в результате лобового столкновения двух мотоциклов погибли три человека и два человека пострадали.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, пострадавшие с травмами разной степени тяжести госпитализированы в реанимационное отделение больницы №1 г. Мелитополя.
Причина дорожно-транспортного происшествия устанавливается.
На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС Украины в Запорожской области.
***Всего за минувшие сутки на территории Украины зарегистрировано 145 дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 21 человек и 173 - травмированы.
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