Во Львове женщина-водитель сбила двух пятилетних детей и сбежала

Вчера, около 22.25, в дежурную часть ГАИ города Львова из городской детской клинической больницы поступило сообщение о том, что к ним госпитализированы два травмированных водителем автомобиля пятилетних ребенка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления ГАИ во Львовской области, родители детей рассказали, что на мальчика и девочку во дворе у дома на ул. Мазепы, 19 во Львове, около 21.00 наехал автомобиль «Дэу» серого цвета, которым руководила женщина (машина двигалась задним ходом).

В результате дорожно-транспортного происшествия дети, Александр и Екатерина, получили травмы в виде ушибов мягких тканей грудной клетки, ушиба мягких тканей поясничного отдела позвоночника, ссадин обоих коленных суставов и были госпитализированы в хирургическое отделение городской детской клинической больницы.

ГАИ проводит розыск женщины-водителя, которая совершила наезд на детей и скрылась с места происшествия.

Как информирует пресс-служба, за 6 месяцев 2010 года, во Львове произошло 41 дорожно-транспортное происшествие при участии детей, в которых 51 ребенок был травмирован. Во Львовской области за полгода при участии детей произошло 113 дорожно-транспортных происшествий, во время которых 5 детей погибли и 84 ребенка были травмированы.