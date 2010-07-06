33-летняя женщина заколола поклонника вилами

В Херсонской области 33-летняя местная жительница заколола поклонника вилами.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления МВД в области, 3 июля в селе Крынки Цюрупинского района на территории дачного общества местные жители обнаружили труп неизвестного мужчины со следами насильственной смерти. Тело лежало возле забора, присыпанное тряпьем.

Прибывшая на место события следственно-оперативная группа установила, что к преступлению причастны двое местных жителей - 33-летняя женщина и ее сожитель. Именно на территории их дачного участка лежал труп.

Сначала мужчина и женщина отрицали свою причастность к преступлению, но в их доме нашли вещи потерпевшего и следы крови.

Позже женщина рассказала, что 30-летний погибший был ее другом, жил в г. Новая Каховка. В день преступления он приехал к ней в гости. Весь день они пили водку, а затем мужчина начал “приставать” к хозяйке. Женщине это не понравилось, и она, чтобы прекратить домогательство, вилами ударила гостя в шею. После этого вместе с сожителем они оттянули тело к забору, присыпали тряпьем и продолжали пьянствовать.

Женщина задержана.

По данному факту возбуждено уголовное дело согласно ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины “Умышленное убийство (карается лишением свободы на срок от 7 до 15 лет).