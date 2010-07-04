Эксперты Венецианской комиссии со списком замечаний ждут Лавриновича

Предварительные выводы Венецианской комиссии относительно проекта закона о судоустройстве Украины неоднозначны. Об этом заявил вице-президент комиссии Томас МАРКЕРТ в интервью Deutsche Welle.

Эксперт сетует, что времени на рассмотрение документа было маловато – законопроект был передан в Страсбург лишь 15 июня. Он был рассмотрен по ускоренной процедуре.

«Система судейского самоуправления кажется нам слишком сложной. Кроме того, излишне велико влияние Верховной Рады», - отмечает Т.МАРКЕРТ.

Критически в Страсбурге отнеслись к намерениям нивелировать роль Верховного суда.

«Его функции передадут высшим специализированным судам, он фактически будет исполнять роль общего сената специализированных судов с целью унификации права, а судей Верховного суда распределят между специализированными судами. Это перераспределение мы считаем проблематичным», - сказал Т.МАРКЕРТ.

По словам эксперта, предложения, нивелирующий Верховный суд, вызывают вопрос.

Узнать больше о мотивах тех или иных новаций и выразить свои предостережения в Венецианской комиссии надеются на будущей неделе во время встречи с министром юстиции Украины Александром ЛАВРИНОВИЧЕМ.