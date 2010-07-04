Пограничники нашли золото в машинном отделении теплохода

В Одесском порту на судне «Каледония» пограничники обнаружили 10,7 килограммов контрабандных ювелирных изделий.

Об этом УНИАН сообщили сегодня в пресс-службе Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

Судно прибыло в порт из Стамбула.

Несколько черных пакетов были спрятаны в полу машинного отделения теплохода. После извлечения их содержимого выяснилось, что в них контрабандисты пытались ввезти в Украину «партию золотых и серебряных изделий, которые были предварительно рассортированы в разные упаковки».

Возбуждено уголовное дело, правоохранители начали расследование по факту контрабанды ювелирных изделий.