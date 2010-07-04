Пограничники нашли золото в машинном отделении теплохода
13:24, 04 июля 2010Общество
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"Каледония" прибыла из Стамбула
В Одесском порту на судне «Каледония» пограничники обнаружили 10,7 килограммов контрабандных ювелирных изделий.
Об этом УНИАН сообщили сегодня в пресс-службе Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
Судно прибыло в порт из Стамбула.
Несколько черных пакетов были спрятаны в полу машинного отделения теплохода. После извлечения их содержимого выяснилось, что в них контрабандисты пытались ввезти в Украину «партию золотых и серебряных изделий, которые были предварительно рассортированы в разные упаковки».
Возбуждено уголовное дело, правоохранители начали расследование по факту контрабанды ювелирных изделий.
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