Наркокартель построил подлодку, способную плавать через океан

Власти Эквадора при помощи Управления по борьбе с распространением наркотиков США (Drug Enforcement Administration, DEA) обнаружили и захватили дизель-электрическую подводную лодку, созданную для перевозки крупных партий кокаина через океан, передает Associated Press.

По словам представителей DEA, колумбийские наркокартели нередко используют самодельные подлодки для перевозок вдоль Центральной Америки и в направлении США, но это первый случай конфискации субмарины, готовой к трансатлантическим путешествиям.

Судно находилось близ границы Эквадора и Колумбии. Оно хорошо замаскировано, оснащено командной башней, перископом и системой очистки воздуха. Его высота около 3 метров, длина - свыше 30 м. Арестован один человек.