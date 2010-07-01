Совет Министров: в Керчь нужно возвращать таможню

В Керчи (АР Крым) вместо таможенного поста, образованного в 2008 г., может вновь появиться таможня.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении информационной политики Совета министров АРК, члены крымского правительства проведут выездное совещание в Керчи, на котором обсудят вопрос восстановления Керченской таможни, которая в 2008 году была реорганизована в таможенный пост и подчинена Крымской таможне.

"Мнение Совета министров - в Керчь нужно возвращать таможню. Там большой пассажиропоток, а когда, как мы надеемся, будет построен транспортный переход через Керченский пролив, желающих пересечь границу станет еще больше", - считает министр транспорта и связи Крыма Николай ЧЕРЕВКОВ.

"Возобновление работы таможни поможет ускорить таможенный досмотр пассажиров на российско-украинской границе, которая проходит через Керченский пролив", - говорится в сообщении.