Севастополь просит налоговую реже появляться на рынках

Государственная налоговая администрация в городе Севастополе должна оказывать всяческое содействие предприятиям-организаторам рынков, которые выполняют план по рыночному сбору.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил руководитель Севастополя на заседании коллегии городской госадминистрации, проанализировавшей итоги выполнения Концепции усовершенствования функционирования рынков в Севастополе на 2007 – 2011 годы за I квартал 2010 года. «Предприятия, обеспечивающие 100% поступлений от рыночного сбора, должны получать преференции от налоговой администрации. Это может проявляться в сокращении количества проверок до двух в год. Наша задача не наказывать предприятия, а стимулировать их деятельность», - подчеркнул В.САРАТОВ.

По информации пресс-службы Севастопольской ГГА, на сегодня в Севастополе функционирует 31 рынок. Общее количество торговых мест, по которым взимается торговый сбор, составляет 12 тысяч 744. За счет организованных рынков за I квартал 2010 года сформировалось 29,3% общего объема продаж потребительских товаров в регионе. Рыночный сбор, который является одним из бюджетообразующих источников по местным налогам и сборам, составил в I квартале 2010 года 1 млн. 385 тыс. грн. Лучшие показатели по рыночному сбору демонстрирует коммунальное предприятие «Севгоррынхоз», где за 2010 год сумма поступлений составила 102% от плановой суммы.