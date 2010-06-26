Гриценко раскидал "долг Фирташу": по 3 тысячи с каждой семьи

Сумма, которую Украина должна выплатить компании “РосУкрЭнерго” по решению Стокгольмского арбитражного суда, равняется совокупному бюджету армии, СБУ, внутренних войск, милиции, пограничников, разведки и т.д.

Об этом председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны, лидер партии “Гражданская позиция” Анатолий ГРИЦЕНКО заявил в эфире программы “Шустер Live”, сообщили УНИАН в пресс-службе политика.

По словам А.ГРИЦЕНКО, Украина должна выплатить РУЭ 4 млрд. долларов.

“Или – по 3 тыс. грн. от каждой украинской семьи”, - сказал депутат.

“Это все взять и отдать миллиардеру ФИРТАШУ, другу и спонсору ЯНУКОВИЧА. Это, по моему убеждению, преступление”, - сказал А.ГРИЦЕНКО.

“РосУкрЭнерго” в нашу страну в январе 2006 г. привел Виктор ЮЩЕНКО. Тогда мы с Вячеславом КИРИЛЕНКО были в правительстве и выступали против. А присутствие “Укргазэнерго” (дочерней компании РУЭ) зафиксировал Юрий ЕХАНУРОВ. И Министерство экономики, которое возглавлял Арсений ЯЦЕНЮК, не высказало никаких замечаний”, - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Он отметил, что в 2004-2005 гг., когда РУЭ не имела выхода на украинский газовый рынок, страна ежегодно получала 24-25 млрд. куб. газу за счет транзита.

“В добавление к 20 млрд. нашей собственной добычи. Хватало и бюджетникам, и теплоэнерго”, - объяснил председатель комитета ВР по вопросам нацбезопасности.

При этом он отметил, что, начиная с 2006 г., Украина получала за транзит всего 8-9 млрд. куб. газа.

“Где эта дельта, где миллиарды, у кого они осели? Почему за это никто не привлечен к ответственности?”, - спросил А.ГРИЦЕНКО.

Он заявил, что компания “РосУкрЭнерго” была создана по договоренности с руководителями Украины и РФ.

“Собрался небольшой “междусобойчик” из лиц, которые были вхожи в высшие коридоры власти в России и Украине”, - сказал А.ГРИЦЕНКО.

По его словам, эти люди, не имея собственных технологий или месторождений, “из воздуха” делали миллиарды, наживаясь на народах Украины и России.

“Ни ФИРТАШ, ни те, кто его окружают, не являются нобелевскими лауреатами или людьми, которые благодаря интеллекту или другому труду заработали миллиарды. Но эта маленькая компания, которая имела только компьютеры и помещения, получила право “разруливать” каждый год десятки миллиардов долларов и поставлять газ из Центральной Азии на тысячи километров - вплоть до Европы», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Стокгольмский арбитражный суд 8 июня 2010 года вынес решение в продолжительном хозяйственном споре между компанией “РосУкрЭнерго” и НАК "Нафтогаз Украины", обязав украинскую компанию возвратить швейцарскому трейдеру изъятые в январе 2009 года 11 млрд. кубометров газа и передать в качестве неустойки еще 1,1 млрд. кубометров.

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту нанесения ущерба государству.

Министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО заявил, что Украина не будет возвращать газ, потому что его просто нет.

Совладельцами “РосУкрЭнерго” является украинский бизнесмен Дмитрий ФИРТАШ и российская компания "Газпром".