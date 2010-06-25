Чиновник КГГА попался на взятке в 115 тысяч

Служба безопасности Украины задержала чиновника Главного управления по вопросам внутренней политики Киевской городской государственной администрации по подозрению в получении взятки в размере 115 тыс. гривень.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-секторе Управления СБ Украины в г. Киеве.

В частности, задержание состоялось в результате мероприятий, направленных на выполнение поручения Президента Украины относительно разоблачения и прекращения коррупционных механизмов в государственных органах.

Используя служебное положение, 27-летний главный специалист ГУ требовал у представителя коммерческой структуры взятку в размере 115 тысяч гривень за подготовку и согласование разрешительной документации на проведение в Киеве музыкального фестиваля. Задержали служащего в Печерском районе столицы. Получив взятку от предпринимателя, злоумышленник выходил из торгово-развлекательного центра к своему автомобилю.

По материалам СБУ следственным отделом прокуратуры г. Киева возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 368 (получение взятки в большом размере или служебным лицом, занимающим ответственное положение) Уголовного кодекса Украины. Проводится следствие.

В СБУ также напомнили, что в г. Киеве действует телефон доверия, и если гражданам известные факты вымогания и получения взяток со стороны должностных лиц и служащих государственных органов столицы, то они имеют возможность звонить по телефону по номеру (044) 226-32-32.