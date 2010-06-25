Российская ядерная компания: делиться 50 на 50 невыгодно

ОАО «ТВЭЛ» (Россия) считает целесообразной реализацию проекта строительства в Украине завода по фабрикации ядерного топлива и его дальнейшего функционирования в формате совместного предприятия.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение журналистам высказал вице-президент российской компании Василий КОНСТАНТИНОВ.

По его словам, функционирование такого завода в формате СП облегчит процедуры, связанные с передачей лицензий на производство топлива, поскольку в данном случае будут учитываться все моменты, связанные с постоянным совершенствованием сборок и их модификацией.

Таким образом, Украине не придется каждый раз приобретать новую лицензию на модифицированное топливо.

«Поэтому, прежде всего, вам интересно, чтобы это было совместное предприятие… Лицензии, конечно, будут передаваться, в каком виде, это уже будет согласовываться юристами для того, чтобы не было препятствий в передаче сборок и производства на украинском рынке. А дальше, если надо будет, мы примем решение идти в третьи страны с этого завода, значит, будет расширяться действие лицензии», - сказал В.КОНСТАНТИНОВ.

В.КОНСТАНТИНОВ отметил, что в ходе реализации проекта российская сторона готова предоставить частичное финансирование, однако его размер будет зависеть от экономической перспективы, в частности, объемов загрузки топливом с украинского завода, как внутренних, так и внешних рынков.

При этом В.КОНСТАНТИНОВ отметил, что финансовое участие в проекте предусмотрено самими условиями проведения конкурса по отбору партнера по строительству завода.

«Если такие требования есть, и мы поймем, что такие требования обоснованы экономически, тогда мы готовы в финансовом участии», - сказал он.

В.КОНСТАНТИНОВ также отметил, что формат долевого участия сторон будет определяться украинской стороной. При этом он отметил, что существование таких проектов в формате долевого участия 50 на 50%, как это показал опыт ТНК ВР, не является оправданным с точки зрения стратегического планирования.

Как сообщал УНИАН, межведомственная комиссия при Министерстве топлива и энергетики Украины открыла процедуру конкурса по отбору технологии и партнера по строительству завода по фабрикации ядерного топлива. 21 июня комиссия предоставила участникам конкурса - ОАО «ТВЭЛ» (Российская Федерация) и Westinghouse Electric Company (США) - документы, необходимые для подготовки конкурсных предложений.