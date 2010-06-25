Энергорынок Украины с 1 июля перейдет в "теневой режим"

Национальная комиссия электроэнергетики Украины одобрила частичный переход Оптового рынка электроэнергии в экспериментальный режим работы в рамках первого этапа внедрения новой модели – рынка двухсторонних договоров (РДД) и балансирующего рынка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил глава НКРЭ Сергей ТИТЕНКО со ссылкой на соответствующее постановление, принятое на сегодняшнем заседании комиссии.

По его словам, экспериментальный режим работы рынка будет введен на 3 месяца, и под его правила будут подпадать 10% общего месячного объема производства электроэнергии в стране. При этом указанные объемы планируется реализовывать на специальных аукционах организатором, которым будет выступать ГП "Энергорынок". Предполагается проведение 3-4 таких аукционов по уже утвержденному графику. В тестовом режиме электроэнергия будет продаваться по принципу т.н. "сэндвича", когда покупатель, приобретающий электроэнергию, произведенную АЭС, будет обязан приобрести пропорциональный объем более дорогой электроэнергии, генерируемой ТЭС. Принять участие в тестировании новой модели рынка регулятор обязал всех участников рынка.

С.ТИТЕНКО подчеркнул, что формат «теневого режима» не предусматривает реальных товарно-денежных отношений между участниками рынка.

"В "теневом режиме" ни одного киловатта не будет продано, но это будет игра, в которой будет принимать участие вся страна. Мы хотим посмотреть, как это будет происходить: с полным пакетом документов вплоть до квитанций", - сказал С.ТИТЕНКО.

По итогам работы части рынка в "теневом" режиме НКРЭ намерена провести совершенствование проектной нормативно-правовой базы РДД, а также определиться с этапностью и объемами последующего перехода рынка на реальную работу по новой модели.

Справка УНИАН. С 1996 года Оптовый рынок электроэнергии Украины функционирует в режиме "единого покупателя", которая подразумевает продажу всего объема произведенной электроэнергии единому государственному оператору ГП "Энергорынок", который в дальнейшем реализовывает электроэнергию энергоснабжающим компаниям а те в свою очередь конечному потребителю. Переход к РДД предусматривает возможность заключения прямых договоров между производителем электроэнергии и т.н. квалифицированным потребителями, под категорию которых подпадают потребители ежемесячное потребление которых превышает показатель 150 МВт установленной мощности. Кроме того, новая модель предусматривает возможность приобретения электроэнергии на специализированных аукционах, как по краткосрочным договорам (за день до поставки), так и в режиме реального времени.

Согласно распоряжению Кабинета министров Украины №1056 от 28 ноября 2007 года переход к новой модели рынка планировалось осуществить до конца 2014 года. На первом этапе планировалось осуществить частичное внедрение РДД с открытием рынка на 15% с сохранением модели «единого покупателя».

С 2011 года планировалось внедрение составления собственных графиков нагрузок участниками рынка, создание биржи и открытия рынка до 60%.

Законодательно оформление новой модели рынка планируется осуществить принятием закона «Об основах функционирования рынка электрической электроэнергии Украины», который уже разработан НКРЭ и проходит согласование в заинтересованных министерствах и ведомствах.