Автобус Ялта-Ростов столкнулся с двумя авто: один человек погиб

Один человек погиб, еще один получил травмы в результате столкновения в Крыму пассажирского автобуса, который двигался по маршруту Ялта-Ростов, с двумя легковыми автомобилями.

Авария произошла вчера на 651-м километре трассы Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта, сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления ГАИ.

По предварительным данным, 55-летний водитель автобуса не правильно выбрал безопасную скорость движения и совершил столкновение с автомобилем "Субару Форестер", остановившимся впереди в попутном направлении у крайней левой полосы для выполнения левого поворота. После этого автобус выехал на встречную полосу и врезался во встречный автомобиль "Хонда Пилот".

47-летний водитель "Хонды" погиб на месте аварии. 46-летний пассажир этой машины получил телесные повреждения.

В салоне автобуса в момент ДТП находились 44 человека, никто из них не пострадал.