В Киеве чиновники на безработных «наварили» 30 миллионов

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины раскрыли преступный механизм хищения бюджетных средств должностными лицами Киевского городского центра занятости.

Как сообщили УНИАН в пресс-секторе Управления СБ Украины в г. Киеве, злоупотребляя служебным положением, в течение 2006–2009 годов злоумышленники завладели 30 миллионами гривень.

В рамках реализации бюджетной программы на случай безработицы должностные лица получили государственные средства от Фонда общеобязательного государственного социального страхования. Выделенные 35 миллионов 631 тысячу 765 гривень центр занятости должен был использовать на информационные и консультативные услуги.

Чтобы присвоить деньги, служащие госучреждения заключили договоры с коммерческими структурами Киева, которые предоставляли услуги по фотографированию и размещению социальной рекламы на радиостанциях, в печатных СМИ и на телевидении, в кинотеатрах, подвижном составе транспорта столицы и тому подобное. На основании актов выполненных работ с 2006 по 2009 год из бюджета центра занятости должностные лица списали на счета коммерческих структур более 30 миллионов гривень. Хотя, согласно действующему законодательству, социальная реклама распространяется бесплатно.

Проведенной Службой безопасности Украины проверкой установлено, что информационно-рекламные услуги, которые должны были предоставить коммерческие структуры, не выполнены. Кроме того, средства массовой информации подавали рекламный материал в меньших объемах, чем указано в отчетной документации, а некоторые СМИ вообще не размещали социальной рекламы Киевского городского центра занятости.

Следователями Управления СБУ в г. Киеве возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.