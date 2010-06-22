У Черновецкого подтвердили, что коммуналка в Киеве таки подорожает

Киевская городская государственная администрация подтверждает, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения с 1 июля будут возвращены на уровень тарифов, действовавших до Меморандума между Киевской горгосадминистрацией, НАК «Нафтогаз Украины» и АК «Киевэнерго» о стабильном энергообеспечении столицы в зимний период в октябре 2009 - мая 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО в ходе заседания Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

«Вносятся изменения в действующие тарифы. Они были приостановлены только на период действия меморандума. Меморандум закончился, мы возобновили действие тех тарифов, которые были, и не более. С 1 июля мы вернемся к старым тарифам, по которым уже платили 4 или 5 месяцев», - сказал он.

По данным А.ГОЛУБЧЕНКО, «старые тарифы покрывают себестоимость коммунальных услуг приблизительно на 72%».

А.ГОЛУБЧЕНКО отметил, что относительно дальнейшего повышения тарифов можно будет говорить после того, как закончит работу инспекция по ценам, которая определит себестоимость тарифов и ее соответствие уровню оплаты.

При этом А.ГОЛУБЧЕНКО сообщил, что готов прислушаться к сегодняшнему решению Антимонопольного комитета, который рекомендовал КГГА определить порядок информирования потребителей о структуре тарифа, норм потребления и порядка предоставления коммунальных услуг, определить исполнителей услуг по централизованному отоплению и поставкам горячей воды, а также наладить фактический учет горячей воды и тепла.

Он пояснил, что на сегодня исполнителем услуг по поставкам тепла, горячей и холодной воды, вывоза бытовых отходов определены ЖЭКи, а производителя тепла и горячей воды должно определить Министерство по вопросам ЖКХ.

На сегодняшнем заседании АМКУ также рекомендовал Министерству по вопросам ЖКХ сформировать единый порядок обнародования и доведения до потребителей информации о тарифах на ЖКУ с учетом позиций территориальных общин, а также определить критерии установления производителя и исполнителя ЖКУ централизованного отопления и поставки горячей воды.

По словам председателя АМКУ Алексея КОСТУСЕВА, к установлению экономически необоснованных тарифов на коммунальные услуги приводит отсутствие координации между КГГА, госинспекцией по ценам, Министерством по вопросам ЖКХ и НКРЭ. Он также отметил, что комитет поддерживает создание Национальной комиссии регулирования коммунальных услуг.

Как сообщал УНИАН, 1 июня т.г. муниципальная газета “Хрещатик” обнародовала распоряжение КГГА от 31 мая № 392, согласно которому в Киеве с 1 июля тариф на горячую воду возрастет по сравнению с нынешним на 29%, на отопление - на 41%.

2 июня мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что обнародованные тарифы на тепло и горячую воду, которые предусматривается ввести с 1 июля, еще могут корректироваться. Он сказал, что распоряжение КГГА от 31 мая № 392 было обнародовано с целью его обсуждения с общественными институтами и получения экспертной оценки профильных правительственных структур.