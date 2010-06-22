Эксперт: вряд ли Харьков сможет вовремя подготовиться к Евро-2012

В рамках подготовки муниципальных объектов Харькова к Евро-2012 сегодня работают менее 200 строителей.

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщил начальник аналитического отдела объединения предпринимателей - участников подготовки к чемпионату Сергей НАГОРНЫЙ, комментируя слова директора Турнира Евро-2012 в Украине Маркияна ЛУБКИВСКОГО о тревожных сигналах из Харькова.

«На прошлой неделе Харьковский горсовет сообщил о том, что на реконструкции и строительстве основных объектов сегодня работают 946 человек. Однако, если отнять те проекты, которые контролирует частный инвестор, то мы получим всего 172 человека», - сказал С.НАГОРНЫЙ.

По его данным, в частности, от указанных городской властью 946 строителей необходимо отнять 310 человек, вовлеченных в реконструкцию спорткомплекса «Металлист», 381 чел., вовлеченных в работы на объекте «Международный аэропорт «Харьков», а также 80 строителей, строящих пятизвездочную гостиницу на площади Свободы в центре Харькова.

«Все перечисленные объекты - это объекты, которые финансируются и контролируются частным инвестором. А что же тогда строит городская власть?», - задал вопрос С.НАГОРНЫЙ.

По его словам, 172 человека, занятых на других объектах, - это абсолютно недостаточное количество для тех объемов строительства и реконструкции, которые город должен выполнить в 2010 году.

Эксперт отметил, что, согласно Государственной целевой программе подготовки к Евро-2012, в 2010 году в Харькове должны быть капитально отремонтированы и созданы объекты размещения: в частности, 4-звездные гостиницы общим объемом размещения в 176 номеров, 3-звездные гостиницы на 200 номеров, а также городские общежития на 2383 номера. Кроме того, «в этом году городская власть должна провести реставрацию зданий цирка, Университета Котляревского, Академии культуры, Научной библиотеки им. Короленко».

Он отметил, что, кроме перечисленных объектов, город должен продолжать ремонтировать дороги и медицинские учреждения, модернизировать линии электропередач, создавать новые подстанции, работать над созданием буферных зон и, в конце концов, решить вопрос по второй тренировочной базе для футболистов, которые будут принимать участие в Евро-2012.

«С такими темпами и с такими ресурсами Харьков вряд ли сможет качественно и своевременно подготовиться к Евро-2012. Считаю, что негативную оценку от УЕФА город получит уже по итогам этого года», - с тревогой заявил С.НАГОРНЫЙ.

Как сообщал УНИАН, 18 июня в интервью «Комсомольской правде в Украине» М.ЛУБКИВСКИЙ критически высказался о роли властей Харькова в подготовке к Евро-2012 на нынешнем этапе и пожелал, чтобы в УЕФА доверяли не только частному инвестору А.ЯРОСЛАВСКОМУ, но и всей харьковской команде. «А кто вам сказал, что сегодня Харьков – модельный город подготовки к будущему чемпионату? – сказал М.ЛУБКИВСКИЙ. – Реконструированного стадиона и построенного генеральным инвестором Александром ЯРОСЛАВСКИМ нового терминала аэропорта не достаточно явно для проведения Турнира в Харькове. А где разместятся болельщики и целевые группы УЕФА? По каким дорогам они будут ездить? На чем? Где другие тренировочные базы для команд-участниц? Хочу особо подчеркнуть, что в поле зрения УЕФА находятся все аспекты подготовки украинских городов к Евро».