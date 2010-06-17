Милиционеры присвоили вещественных доказательств на 1,5 миллиона

Подразделением внутренней безопасности ГУМВД Украины в Полтавской области и прокуратурой города Кременчуга совместно с управлением СБУ в Полтавской области пресечена противоправная деятельность сотрудников Крюковского райотдела милиции, которые, злоупотребляя служебным положением, завладели вещественными доказательствами на сумму более 1,4 миллиона гривен.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, прокуратура Кременчуга уже возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, совершенное работником правоохранительного органа). Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Продолжается досудебное следствие.