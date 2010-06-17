БЮТ и НУНС отказались участвовать в комиссии Богословской
Коалиция создает ВСК по телелицензиям
Верховная Рада приняла постановление “О создании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования законности принятия решений Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания по проведению конкурсов и установлению победителей конкурсов на получение (переоформление) лицензий на вещание с использованием соответствующих частот в 2005 – 2010 годах”.
Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 249 из 402 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Постановлением предусмотрено определить основной задачей Временной следственной комиссии расследование законности принятия решений Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания по проведению конкурсов и установлению победителей конкурсов на получение (переоформление) лицензий на вещание с использованием соответствующих частот в 2005-2010 годах.
Предусмотрено установить, что количественный состав Временной следственной комиссии - 9 народных депутатов Украины.
Планируется избрать председателем Временной следственной комиссии народного депутата Инну БОГОСЛОВСКУЮ (внефракционная), заместителем председателя - народного депутата Александра ГОЛУБА (фракция КПУ).
В состав Временной следственной комиссии предлагается избрать народных депутатов Елену БОНДАРЕНКО (фракция Партии регионов), Владимира ЛАНДЫКА (фракция Партии регионов).
Фракции БЮТ и НУ-НС отказались предоставить свои кандидатуры в состав комиссии.
Срок деятельности Временной следственной комиссии – один год со дня принятия постановления.
Отчет Временной следственной комиссии о выполненной работе надлежит заслушать на пленарном заседании Верховной Рады не позже трехмесячного срока со дня принятия постановления.
В то же время парламент отказался рассматривать проект постановления о создании ВСК по вопросам расследования случаев цензуры в СМИ, давления на свободу слова в Украине и препятствования законной профессиональной деятельности журналистов. Представители коалиции объяснили, что на сегодняшний день данный проект постановления не прошел всей процедуры и не рассмотрен в профильном комитете.
При этом лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО заявил, что создание одной комиссии и несоздание другой - однобокий подход к рассмотрению вопроса о ситуации в СМИ.