БЮТ и НУНС отказались участвовать в комиссии Богословской

Верховная Рада приняла постановление “О создании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования законности принятия решений Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания по проведению конкурсов и установлению победителей конкурсов на получение (переоформление) лицензий на вещание с использованием соответствующих частот в 2005 – 2010 годах”.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 249 из 402 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Постановлением предусмотрено определить основной задачей Временной следственной комиссии расследование законности принятия решений Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания по проведению конкурсов и установлению победителей конкурсов на получение (переоформление) лицензий на вещание с использованием соответствующих частот в 2005-2010 годах.

Предусмотрено установить, что количественный состав Временной следственной комиссии - 9 народных депутатов Украины.

Планируется избрать председателем Временной следственной комиссии народного депутата Инну БОГОСЛОВСКУЮ (внефракционная), заместителем председателя - народного депутата Александра ГОЛУБА (фракция КПУ).

В состав Временной следственной комиссии предлагается избрать народных депутатов Елену БОНДАРЕНКО (фракция Партии регионов), Владимира ЛАНДЫКА (фракция Партии регионов).

Фракции БЮТ и НУ-НС отказались предоставить свои кандидатуры в состав комиссии.

Срок деятельности Временной следственной комиссии – один год со дня принятия постановления.

Отчет Временной следственной комиссии о выполненной работе надлежит заслушать на пленарном заседании Верховной Рады не позже трехмесячного срока со дня принятия постановления.

В то же время парламент отказался рассматривать проект постановления о создании ВСК по вопросам расследования случаев цензуры в СМИ, давления на свободу слова в Украине и препятствования законной профессиональной деятельности журналистов. Представители коалиции объяснили, что на сегодняшний день данный проект постановления не прошел всей процедуры и не рассмотрен в профильном комитете.

При этом лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО заявил, что создание одной комиссии и несоздание другой - однобокий подход к рассмотрению вопроса о ситуации в СМИ.