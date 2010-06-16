Королевская: впервые за 9 месяцев падает промпроизводство

Снижение индекса промышленного производства в апреле и мае может быть предвестником второй волны кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила глава парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

«Комитет очень обеспокоен той тенденцией падения промпроизводства, которая наблюдается в нашей стране второй месяц подряд. Если в апреле промышленность упала на 1,8%, то в мае сократилась уже на 2,4%. Это происходит впервые за последние 9 месяцев развития экономики Украины, и мы понимаем, что тенденции, которые были намечены в экономике с конца 2009 года по выходу и возобновлению промышленного цикла, в 2010 году, в апреле и мае, приостановлены», - отметила она.

По ее словам, падение промпроизводства в мае на 2,4% произошло, прежде всего, из-за снижения показателей ведущих отраслей экономики: металлургии и коксохима (-1,9% и -24,6%), а также – химической отрасли (-6,5%).

«Мы обратились в правительство с просьбой принять срочные меры и разобраться в причинах этого, потому что это негативные сигналы, которые могут вести за собой очень серьезные последствия, так как больше чем на 20% упала коксохимическая промышленность, мы видим тенденцию падения химической промышленности, видим затормаживание роста в металлургическом комплексе, также поступают сигналы от металлургов о сокращении производства на летние месяцы, что может повлечь серьезную волну второго кризиса в Украине», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее словам, в связи с этим также комитет сегодня рассматривает законопроект по поддержке горно-металлургического и химического комплексов, который был разработан совместно с представителями ГМК и химпрома, с общественными организациями, министерствами с целью принять срочные меры для модернизации, восстановления конкурентоспособности этих базовых отраслей экономики.

«Сегодня необходима комплексная государственная программа ускоренной модернизации мощностей ГМК и химпрома. Эта поддержка должна включать не только предоставление государственных гарантий при кредитовании предприятий, но и создание условий для направления средств на техническое перевооружение производства», – подчеркнула глава комитета. В частности, в проекте предлагается принять неотложные меры по модернизации основных фондов ГМК и химической отрасли, что позволит снизить себестоимость их продукции.