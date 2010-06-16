В Севастополе по решению суда открывают подходы к морю

В Севастополе сегодня в районе пляжа «Омега» по решению Гагаринского районного суда снесено строение, в котором ранее незаконно функционировал объект торговли, в течение месяца здесь снесут еще 3 бывших бара, а всего до конца года - 15 таких объектов; кроме того, власти Гагаринского района города намерены в ближайшее время ликвидировать существующие в отдельных местах незаконные перекрытия свободного доступа граждан к морю.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам на месте события председатель Гагаринской районной в городе Севастополе государственной администрации Александр ЧЕЛОМБИТЬКО.

«Сегодня выполняется решение Гагаринского районного суда по сносу объектов торговли, которые находятся на пляже «Омега». Помимо этого есть еще три таких решения, и в течение месяца будет снесено еще 3 объекта. По всем этим трем барам есть решение суда о сносе. А «в работе» помимо этого находятся еще 7 объектов. По какому объекту принимается решение суда, и так, «в порядке поступления», будет сноситься объект», сказал А.ЧЕЛОМБИТЬКО. То есть, как подчеркнул руководитель района, «все объекты на территории бухты «Омега», не входящие в эспланаду (эспланада находится несколько выше этих баров и дальше от моря - УНИАН), построенную согласно генеральному плану развития города, будут снесены». Как добавил глава района, «сегодня сносим первый объект, и так, я думаю, до конца года снесем порядка 15 таких объектов».

По утверждению А.ЧЕЛОМБИТЬКО, хозяева строений были предупреждены о сносе, «и сами в этом участвуют».

Отвечая на вопрос журналистов, есть ли протесты со стороны предпринимателей, А.ЧЕЛОМБИТЬКО сказал, что «протесты есть всегда, кто уйдет с этого насиженного места, все хотят продолжать работать». Но, как добавил он, «в современных условиях этот вопрос уже давно не актуален, ведь мы видим, что за этими барами есть хорошая эспланада, сделанная согласно всем нормам, там соблюдена 50-метровая зона (расстояние от моря - УНИАН). Здесь же, посмотрите, заведения находятся ближе 50 метров к морю. Строились они с нарушениями, и так же функционировали». Кроме того, как добавил руководитель районной исполнительной власти, «уже почти два года, как эти бары закрыты СЭС, то есть, они не должны работать. Но до сих пор ни у кого руки не доходили, чтобы эти вопросы решить».

А.ЧЕЛОМБИТЬКО также сообщил, что «всем владельцам баров перед тем, как начинали строить эспланаду, предлагали перейти туда. Но кто-то из них не верил в реализацию этого проекта, кто-то считал, что не хватит денег… Но некоторые товарищи вошли в эспланаду».