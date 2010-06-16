Завтра грозы прокатятся от Карпат до Одесской области

17 июня в Украине ожидается переменная облачность. Ночью и утром в карпатском регионе, Винницкой и Одесской областях пройдут грозовые дожди, местами сильные, утром и днем в Крыму, большинстве центральных и южных областей возможный кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер на протяжении суток будет северный, северо-западный, 5-10 м/с, при грозах в отдельных пунктах шквалы 15-20 м/с и град. Температура ночью 9-14°, днем 19-24°; в южной и восточной части ночью 13-18°, на побережье морей до 22°, днем 23-28°, в Крыму до 32°; в Карпатах ночью 6-11°, днем 9-14° тепла.

В Киеве и области ожидается сухая погода. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура в области ночью 9-14°, днем 19-24°, по Киеву температура ночью 11-13°, днем 21-23°.

16 июня температура воды в Черном и Азовском морях 22-27°, в Днепре возле Киева 23°.