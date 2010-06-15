Трехлетний ребенок выпал с 4-го этажа и остался жив

Сегодня в городскую детскую больницу Кременчуга Полтавской области был госпитализирован трехлетний мальчик, выпавший с балкона 4-го этажа.

Как сообщил УНИАН начальника городского отдела здравоохранения Валерий ЛИТВИНЕНКО, ребенок вышел на балкон, оперся на москитную сетку и выпал.

У ребенка закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки, перелом предплечья.