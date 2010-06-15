Янукович не поддерживает кредитование клиентов без валютной выручки

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не поддерживает идею возобновления валютного кредитования клиентов банков, которые не имеют валютной выручки. Это следует из поданного ним и зарегистрированного в Верховной Раде законопроекта о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам налогообложения (№6517)

Как сообщалось, значительные объемы выданных кредитов в валюте стали причиной ухудшения качества кредитного портфеля коммерческих банков после девальвации гривни в 2008 году. Для стабилизации ситуации в законодательном порядке была принята норма, запрещающая кредитовать физических лиц в иностранной валюте. Кроме того, Нацбанк Украины своим постановлением №406 в конце 2008 года установил повышенные требования к нормам резервирования для валютных кредитов, выданных заемщикам, которые не имеют источников поступления в валюте. Коэффициенты резервирования по таким валютным кредитам были повышены, и в зависимости от классификации кредитной операции, согласно методики Нацбанка («стандартная», «субстандартная», «под контролем»), устанавливались на уровне 50-100%, что делало невыгодным для банков такой вид операций.

В свою очередь, Кабинет министров Украины выступил инициатором возобновления валютного кредитования предприятий, не имеющих валютных поступлений, и подал в Верховную Раду соответствующий законопроект. Пунктом 7 конечных положений Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины", который был принят парламентом 20 мая 2010 года (№6337), и на сайте Президента Украины значится как подписанный (№2275-VI), фактически возобновляется валютное кредитование указанных заемщиков. Закон обязывает Национальный банк Украины на протяжении месяца со дня вступления его в силу смягчить установленные в 2008 году требования и установить коэффициент резервирования на уровне не более 3%.

Президент Украины в зарегистрированном в Верховной Раде 14 июня 2010 года законопроекте №6517 предлагает отменить эту норму.