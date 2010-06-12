В Севастополе открылся фестиваль военных оркестров

В Севастополе в субботу марш-парадом военных оркестров по центральному городскому кольцу открылся Международный фестиваль военных оркестров Sevastopol Military Tattoo.

Как передает корреспондент УНИАН, фестиваль посвящен Дню города, и является вторым, самым масштабным из пяти проектов севастопольского фестиваля «Война и мир», стартовавшем месяц назад и объединившем такие проекты, как выставки фотографий, арт-перфомансы, полеты на воздушных шарах, кино, концерты классической музыки.

Программа фестиваля военных оркестров представляет собой своеобразный экскурс в историю зарождения и развития военно-музыкального искусства. Зрители Sevastopol Military Tattoo смогут увидеть, услышать и оценить разные исполнительские школы, проследить европейскую и советскую линии развития этого искусства, сообщили в пресс-службе городской администрации.

В фестивале помимо украинских и российских оркестров также принимают участие коллективы из Турции и Германии. В частности, Украину представят Национальный президентский оркестр Украины, Ансамбль песни и танца Вооруженных сил Украины, духовой оркестр Центра военно-музыкального искусства ВМС Украины, духовой оркестр Военно-Морской академии имени адмирала П.С.Нахимова, Россию - оркестр Штаба ЧФ РФ, Германию - музыкальный оркестр Северного флота ВМС ФРГ, Турцию - Военно-исторический оркестр «Мехтер».

На состоявшейся сегодня пресс-конференции по случаю открытия фестиваля заместитель главы городской госадминистрации Николай КАРПЕЕВ подчеркнул, что «миссия и задачи новой власти - это построение мирного общества, финансовой стабильности, благополучия каждой семьи, и с этой целью город Севастополь сегодня собрал военных музыкантов разных стран, которые должны продемонстрировать это единство». Вице-губернатор выразил надежду, что «этот праздник станет неотъемлемым, любимым событием в культурной жизни города».

Основной проект фестиваля Sevastopol Military Tatto пройдет на мысе Хрустальном - около памятника Матросу и Солдату, в непосредственной близости от бухты, с видом на Константиновский и Михайловские оборонительные равелины.

Фестиваль продлится до 14 июня.

Справка УНИАН. Само слово «tattoo» произошло от понятия «отбой». История фестивалей военных оркестров началась в XVII веке, в стане британских войск, оккупировавших Голландию. Каждый вечер командование посылало гарнизонных барабанщиков в город, чтобы вернуть солдат обратно в казармы, и дать сигнал «отбой» держателям постоялых дворов, чтобы те прекращали разливать солдатам пиво. Со временем вечерний проход барабанщиков превратился в настоящее представление.

Знаменитый фестиваль военных оркестров - Military Tattoo - каждый август проходит на эспланаде рядом с Эдинбургским замком.