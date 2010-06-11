Правительство временно вводит в действие соглашение с НАТО

Правительство решило временно ввести в действие соглашение с НАТО о транзите по территории Украины грузов для обеспечения операции Международных сил содействия безопасности (ISAF) на территории Исламской Республики Афганистан.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины, об этом министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ проинформировал участников заседания Североатлантического Совета со странами-партнерами НАТО, которые являются контрибуторами операциями Международных сил содействия безопасности в Афганистане. Заседание под председательством генерального секретаря НАТО Андерса Фог РАСМУССЕНА состоялось сегодня в штаб-квартире Альянса в Брюсселе.

Глава отечественного военного ведомства сообщил своим коллегам о принятии правительством Украины решения о временном введении в действие Соглашения (в форме обмена письмами) между Кабинетом министров Украины и Организацией Североатлантического договора относительно транзитной перевозки по территории Украины грузов для обеспечения операции Международных сил содействия безопасности в Афганистане.

В своем выступлении М.ЕЖЕЛЬ также проинформировал собравшихся о постепенном увеличении Украиной своего присутствия в Афганистане, в частности, направление в состав Литовской группы по реконструкции провинции Гор четырех специалистов по обезвреживанию самодельных взрывных устройств и подготовки еще трех военных врачей в госпиталь в составе Польской группы по реконструкции провинции Газни.

Сегодня М.ЕЖЕЛЬ также провел двусторонние встречи с руководителями оборонных ведомств Латвии, Азербайджана и Монголии, в ходе которых состоялся обмен мнениями относительно актуальных вопросов развития двустороннего сотрудничества в военной сфере.

Как сообщал УНИАН, соглашение о транзите по территории Украины грузов для обеспечения операции ISAF в Афганистане было подписано 2 апреля 2009 года в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Со стороны Альянса соглашение подписал генеральный секретарь НАТО Яаап де Хооп СХЕФФЕР. От имени правительства Украины соглашение подписал глава Миссии Украины при НАТО, посол Игорь САГАЧ.

Соглашением предусматривается предоставление возможности для осуществления наземной транзитной перевозки через территорию Украины грузов невоенного назначения, необходимых для обеспечения деятельности Международных сил содействия безопасности в Афганистане.

Справка УНИАН. Украинский миротворческий персонал в составе 10 офицеров входит в состав Международных сил содействия безопасности в Исламской Республике Афганистан (ISAF) с мая 2007 года.

20 ноября 2009 года Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение об увеличении с 10 до 30 лиц численности украинского миротворческого персонала в Афганистане.