Главный налоговик Сумской области подал в отставку

Председатель Государственной налоговой администрации в Сумской области Николай ГУСЕВ подал в отставку.

Как сообщила УНИАН сотрудник пресс-службы ГНАУ в Сумской области Ольга СКРИПКИНА, о своей отставке Н.ГУСЕВ заявил во вторник, 8 июня, не объяснив причину своего ухода. В настоящее время обязанности председателя исполняет Ирина ЗЛЕНКО – заместитель председателя ГНАУ в области.

Н.ГУСЕВ возглавил ГНАУ в Сумской области в мае 2008 года. С 2005 по 2007 г. он также работал председателем ГНАУ в Сумской области.