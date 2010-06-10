В Минфине РФ утверждают, что Россия Украине кредит не давала

Министерство финансов РФ уточняет, что кредит Украине по государственной линии не предоставлялся.

Об этом УНИАН сообщили в Минфине РФ.

«Соглашение о предоставлении кредита Украине не заключалось. Кредит по гослинии не предоставлялся», - сообщили в Минфине РФ.

Напомним, сегодня, 10 июня, источник в правительстве сообщил нашему агентству, что Украина получила от российского «Внешторгбанка» кредит в размере 2 млрд. долл. сроком на полгода. Собеседник отметил, что деньги на счета Министерства финансов уже поступили.

При этом он подчеркнул, что данный кредит никак не связан с выделением средств для достройки реакторов Хмельницкой АЭС.

Вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО не опроверг это сообщение, однако отметил, что не может пока предоставить детальную информацию как о факте выделения кредита, так и о его условиях.