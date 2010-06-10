На шахте им. Скочинского подняли на поверхность тела еще трех горняков
09:54, 10 июня 2010Общество
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Общее число погибших - 5 человек
В Донецке на шахте им. Скочинского подняты на поверхность тела еще троих горняков, погибших в результате выброса угля и газа 6 июня.
Как сообщила УНИАН начальник пресс-службы Территориального управления Госгорпромнадзора Украины по Донецкой области Марина НИКИТИНА, тела погибших горноспасатели извлекли из-под завалов вечером 9 июня и ночью 10 июня. «Личности погибших установлены», - сказала она.
Таким образом, общее число погибших на шахте в результате выброса 6 июня составило 5 человек.
8 июня в Донецке состоялись похороны двух горняков, тела которых были подняты сразу после взрыва.
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