В Ивано-Франковске хотят переименовать несколько улиц

Комиссия по вопросам переименования улиц и установления памятных знаков в Ивано-Франковске подготовила несколько предложений на сессию городского совета, сообщает Радио "Свобода".

Улице Проектной-2 Гимназической предлагают присвоить имя Ивана Ремболовича – подполковника УПА.

Хотят уточнить название улицы Казненных, где в 1943 году гестаповцы расстреляли зрителей премьеры оперетты «Шарика», которые были в вышивках. Предлагается переименовать ее на улицу «Казненных Националистов».

Есть предложения об установлении в городе двух новых памятников: Роману Шухевичу и «Русской тройке».

Будет также определен дом на улице Пилипа Орлика, где установят памятную доску автору первой Украинской Конституции.

На последней сессии городского совета было принято решение о присвоении улицам имен известной галицкой кулинарки Дарии Цвек и гетмана Павла Полуботка.