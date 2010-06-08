Азаров раскритиковал «Ощадбанк» за поддержку политики Тимошенко

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ представил руководящему составу ОАО «Государственный ощадный банк Украины» нового председателя Наблюдательного совета Игоря СОТУЛЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины.

Н.АЗАРОВ поставил перед руководством банка задачу модернизировать обслуживание клиентов, расширить клиентскую базу и стать самым крупным по капитализации финучреждением в Украине.

Премьер-министр подчеркнул, что особое внимание банк должен уделить кредитованию инфраструктурных проектов, связанных с подготовкой Украины к проведению финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 г., и кредитованию комплексных энергосберегающих технологий, а также строительной отрасли.

Н.АЗАРОВ также раскритиковал действия предыдущего руководства «Ощадбанка» за то, что оно, по требованию правительства Юлии ТИМОШЕНКО, согласилось кредитовать задолженность НАК «Нафтогаз Украины». «Последнее дело - использовать ресурсы государственного банка, средства людей для финансирования убыточных операций в государственной монополии «Нафтогаз Украины». Мы больше не допустим, чтобы репутация и стабильность «Ощадбанка» поддавались рискам. В дальнейшем никаких кредитов монополиям мы давать не будем», - отметил он.

Глава правительства поручил руководству банка в течение месяца разработать концепцию развития госбанка и подать ее на утверждение Кабмина.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим постановлением от 26 мая 2010 г. №359 назначил членом Набсовета «Ощадбанка» председателя Набсовета «Укрэксимбанка» Игоря СОТУЛЕНКО.