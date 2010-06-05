На замминистра образования подадут в суд за "быдло"

Общественные активисты требуют отставки заместителя министра образования и науки Петра КУЛИКОВА, который назвал студентов «быдлом».

Как сообщили УНИАН в Украинской информационной службе, 4 июня под стенами Министерства образования и науки состоялся перфоманс с участием общественных активистов – студентов, аспирантов, литераторов, - целью которого было отправить на троллейбусе «на мероприятие» П.КУЛИКОВА, который во время акции протеста против министра образования Дмитрия ТАБАЧНИКА 31 марта в комментарии телеканалу СИТИ обозвал студентов, пришедших на митинг, «быдлом».

По словам участников сегодняшней акции, заместитель министра должен уйти в отставку, потому что подобные высказывания недопустимы для государственного служащего.

Сама акция заключалась в том, что ее участники брали предварительно изготовленные one way tickets (билеты в один конец) с изображением Д.КУЛИКОВА и под «Марш славянки» (намек на показное славянофильство патрона П.КУЛИКОВА Д.ТАБАЧНИКА) садились с ним в маршрутки или цепляли сзади к троллейбусам, которые отбывали в направлении КПИ.

«Акция должна символизировать отъезд господина КУЛИКОВА со своего нынешнего места работы, другими словами – его отставку, которую все студенты, которых оскорбил в своем комментарии заместитель ТАБАЧНИКА, требуют», - сказал общественный активист Евгений ЗОЛОТАРЁВ.

«Мы подготовили судебный иск по поводу высказываний господина КУЛИКОВА и в понедельник передадим его в Оболонский районный суд», - сообщил студент Киевского национального экономического университета Тарас МОКЛЯК.

Как отметили в Украинской информационной службе, на тот момент, когда акция достигла своей кульминации, к МОН подъехал и сам П.КУЛИКОВ. Его сразу обступили митингующие, требуя объяснить, что он имел в виду, называя студентов «быдлом». Несмотря на требования публично извиниться, заместитель министра сказал, что делать этого не будет и снова повторил свою фразу двухмесячной давности: «Те, кто стоял в поддержку ТАБАЧНИКА - это настоящие студенты, а все остальные, кто здесь был - это быдло».

«КУЛИКОВ должен извиниться за свои слова, если, конечно, у него есть хоть капля достоинства. Если нет, то мы через суд или путем массовых протестов заставим этого человека уйти в отставку, заставим понести справедливое наказание», - сказал после окончания мероприятия сокоординатор «АнтиТабачной Кампании» Сергей ПАРХОМЕНКО.