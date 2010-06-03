Министр: Украина не свернет сотрудничество с НАТО

10 июня в Брюсселе состоится заседание Комиссии Украина–НАТО на уровне министров обороны.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины, сегодня в Киеве состоялась встреча министра обороны Михаила ЕЖЕЛЯ с группой иностранных советников при Министерстве обороны Украины и Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины во главе с руководителем Офиса связи с НАТО в Украине Мартин КОЖИЭЛ.

Стороны обсудили вопросы, связанные с организацией подготовки и проведения заседания Комиссии Украина–НАТО.

Как отметил М.ЕЖЕЛЬ, это заседание является прекрасным случаем встретиться со своими иностранными коллегами, ознакомить их с приоритетными задачами, стоящими перед новым руководством Министерства обороны Украины, детальнее обсудить все проблемные вопросы.

“Это заседание является очень важным для украинской стороны. Руководство нашего государства задекларировало внеблоковый статус. В то же время, это не означает, что Украина полностью сворачивает свое сотрудничество с Альянсом. Мы выступаем за перевод этого сотрудничества в более практическую плоскость”, - подчеркнул М.ЕЖЕЛЬ.

В свою очередь иностранные советники при Министерстве обороны Украины и Генеральном штабе ВСУ детально ознакомили представителей украинской стороны с ходом реализации совместных проектов по предоставлению помощи Вооруженным Силам Украины в их реформировании и развитии.

Во встрече приняли участие советник по вопросам кадрового обеспечения развития Вооруженных Сил Украины, управления и финансового менеджмента в сфере обороны Стивен ГЛОВЕР, советник по вопросам привлечения помощи со стороны США, начальник отдела военного сотрудничества Посольства США в Украине подполковник Шеннон МАККОЙ, заместитель руководителя Офиса связи НАТО в Украине, эксперт по вопросам разработки и внедрения Годовой национальной программы, наблюдатель при Совместном координационном комитете Керсти КЕЛЬДЕР и менеджер Программы профессиональной подготовки, наблюдатель при Совместном координационном комитете Барри АДАМС.