Непогода оставила без света 99 населенных пунктов Украины

В ночь на 3 июня в результате неблагоприятных погодных условий (дожди, сильные порывы ветра) в 5 областях обесточены 99 населенных пунктов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в частности, без электроснабжения в Винницкой области остались 75 н.п., в Одесской – 10 н.п., Житомирской – 7 н.п., в Волынской – 5 н.п. и Ривненской – 2 н.п.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.