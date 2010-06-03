Онопенко о судах, Венецианской комиссии и порочных принципах

Председатель Верховного Суда Украины Василий ОНОПЕНКО отмечает, что ряд концептуальных положений проекта закона "О судоустройстве Украины и статусе судей" не соответствует определенным Конституцией Украины основным принципам функционирования судебной власти, осуществлению правосудия, построению судебной системы, гарантиям независимости судей и прав граждан на судебную защиту.

Об этом говорится в письме В.ОНОПЕНКО к Председателю Верховной Рады Украины в связи с тем, что соответствующий проект закона, внесенный Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, определен как безотлагательный для внеочередного рассмотрения парламентом, сообщили УНИАН в пресс-службе ВСУ.

В частности, председатель ВСУ отмечает, что законопроект содержит много юридически необоснованных новелл, пробелов, внутренних противоречий, что делает невозможным надлежащее урегулирование им правовых принципов судоустройства, статуса судей и судопроизводства в соответствии с Конституцией Украины и международных стандартов в сфере судопроизводства.

“Проект базируется на порочных концептуальных принципах, многие его ключевые положения прямо противоречат Конституции Украины и не учитывают рекомендации Венецианской комиссии, в частности относительно построения судебной системы”, - подчеркнул В.ОНОПЕНКО.

В частности, что касается положений законопроекта в части определения системы судов общей юрисдикции председатель ВСУ констатирует, что они “не только не решают задекларированной в пояснительной записке к законопроекту цели реформирования системы судопроизводства в соответствии с международными стандартами, упрощения процедуры доступа к суду для каждого гражданина, а наоборот, прямо противоречат выводам Венецианской комиссии”.

В.ОНОПЕНКО отмечает, что предложенные проектом изменения существенно сужают процессуальные возможности судебной защиты прав и свобод граждан, прав и законных интересов юридических лиц, а также интересов государства в судах общей юрисдикции в Украине. Это заключается, в частности, в значительном сокращении сроков исковой давности, сроков апелляционного и кассационного обжалования судебных решений, снижении уровня гласности и открытости судебного процесса, ограничения состязательности сторон, сужении права на апелляционное и кассационное обжалование и тому подобное.

По мнению председателя Верховного Суда, реализация положений этого проекта может привести к сужению объема конституционных гарантий прав граждан на судебную защиту, снижению уровня такой защиты, существенному увеличению количества обращений граждан в Европейский суд по правам человека, разрушению единой судебной системы Украины, усилению зависимости судов и судей.

В.ОНОПЕНКО отмечает, что отмеченный законопроект нуждается в концептуальной доработке.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада включила в повестку дня сессии законопроект «О судоустройстве и статусе судей», внесенный В.ЯНУКОВИЧЕМ.

Данный законопроект был зарегистрирован в парламенте 31 мая 2010-го года. По словам Президента, принятие и реализация положений проекта нового закона о судоустройстве и статусе судей станет основой дальнейшего проведения реформы судопроизводства.

Министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ заявил, что при разработке законопроекта были учтены все советы европейских экспертов, в частности Венецианской комиссии.