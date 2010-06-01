Первый канал покажет как Янукович руководит экономическими реформами

В среду, 2 июня, в 14.30 Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ примет участие во ІІ заседании Комитета по экономическим реформам (Администрация Президента Украины, ул. Банковая, 11).

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Аккредитацию представителей СМИ проводит Главное управление по вопросам коммуникаций до 13.00 2 июня по телефонам: 0(44) 255-78-44, 255-74-02 и 255-63-18.

Мероприятие в прямом эфире будет транслировать НТКУ.