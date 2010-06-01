Адвокат: арест обвиненных в похищении бухгалтера ЮГОК незаконен

Центрально-городской районный суд Кривого Рога не дал санкции на повторный арест четырех сотрудников частной охранной фирмы, обвиняемых в похищении бывшего главного бухгалтера Южного горно-обогатительного комбината Нины КОЗЛОВСКОЙ.

Об этом УНИАН сообщил адвокат обвиняемых Игорь ГОЛОВКО.

Таким образом, по его словам, суд отверг безосновательные доводы следствия о необходимости держать обвиняемых под стражей. «Центрально-городской районный суд Кривого Рога, как ранее и Апелляционный суд Днепропетровской области, принял решение освободить моих подзащитных под подписку о невыезде», - сказал адвокат.

По мнению И.ГОЛОВКО, своим решением криворожский суд подтвердил незаконность повторного задержания его подзащитных.

Как сообщал УНИАН, 28 мая сотрудников частной охранной фирмы Е.БОГОМОЛОВА, В.СЕРГЕЕВА, Л.ПОЛЯКОВА и В.ДОЛИНУ, обвиняемых в похищении Н.КОЗЛОВСКОЙ, освободили из СИЗО Кривого Рога согласно постановлению Апелляционного суда Днепропетровской области. “На следующий день, 29 мая, следователь пригласил наших подзащитных для дачи подписки о невыезде. Вечером в субботу все четверо были задержаны по новому уголовному делу, которое было возбуждено по факту, якобы вымогательства прав на имущество ЮГОКа путем принуждения главного бухгалтера к подписанию неких документов”, - сообщил И.ГОЛОВКО.

Однако, по словам адвоката, следует учитывать, что дела о вымогательстве и похищении в отношении его подзащитных уже были возбуждены еще на основании заявления Н.КОЗЛОВСКОЙ, сделанного ей 9 мая 2010 года. “Оба эти дела Апелляционный суд Днепропетровской области принял во внимание, вынося свое постановление об освобождении наших подзащитных. Но, несмотря на это, основанием для возбуждения нового уголовного дела 29 мая вновь послужило заявление Н.КОЗЛОВСКОЙ от 9 мая”, – уточнил И.ГОЛОВКО

Но, как отмечает адвокат, новый следователь по делу его подзащитных Г.СОЛДАТЕНКО заявил, что основанием для повторного задержания является тот факт, что Н.КОЗЛОВСКАЯ прямо указала на обвиняемых как на совершивших в отношении нее противоправные действия. “И это после очных ставок, на которых Н.КОЗЛОВСКАЯ отказывалась от своих обвинений в отношении задержанных. У меня нет слов”, - сказал И.ГОЛОВКО.

Он убежден, что Г.СОЛДАТЕНКО внес заведомо ложные данные в протокол задержания. “Он совершает преступление против правосудия. Существует статья 371 УК Украины, которая предполагает ответственность за такие действия”, - отметил адвокат.