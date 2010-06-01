Вода в Дунае может повыситься до критического уровня

МЧС не исключает повышение воды в реке Дунай до критического уровня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции министр по чрезвычайным ситуациям Нестор ШУФРИЧ.

«Он (уровень воды – УНИАН) может подняться до критического. Мы этого не исключаем», - сказал Н.ШУФРИЧ. При этом он уточнил, что окончательные прогнозы можно будет сделать через пять-семь дней, когда будет информация от Венгрии и Румынии о количестве воды, проходящей по территории этих стран. «Тогда можно будет сделать анализ и что-то прогнозировать», - отметил министр.

Также Н.ШУФРИЧ заметил, что Украина справилась с последствиями недавнего наводнения в западных регионах.

Кроме того, по его словам, Украина оказала помощь Польше в ликвидации последствий наводнения в этой стране. По словам Н.ШУФРИЧА, украинским спасателям удалось откачать 500 тысяч литров воды и спасти 480 домов.