Завтра будет жара

Завтра в Украине потеплеет до 30°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 2 июня в западных областях облачно с прояснениями, дожди, грозы, местами сильные дожди, град, шквалы 17-22 м/с, в Карпатах очень сильные дожди. Температура ночью - 10-15°, днем - 20-25°. На остальной территории переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, лишь на Левобережье преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, при грозах порывистый. Температура ночью - 13-18°, на побережье морей - до 20°, днем - 25-30°.

В Киевской области переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, при грозе порывистый. Температура ночью - 13-18°, днем - 25-30°.

В Киеве переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, при грозе порывистый. Температура ночью - 15-17°, днем - 27-29°.

1 июня температура воды в Черном и Азовском морях 19-24°, в районе Феодосии и Алушты 14-17°, в Днепре возле Киева 19°.