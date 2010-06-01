В Черкассах горел автобус с людьми

В Черкассах сегодня около 11.00 загорелся маршрутный автобус «YOUYI» №114, который двигался по маршруту «Оршанец-Черкассы».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Черкасской области, подъезжая к одной из остановок, водитель автобуса увидел, как из проворного отсека идет дым.

Люди, которые находились в автобусе, вышли из него и вызвали спасателей.

Спасатели с помощью огнетушительной пены ликвидировали возгорание и предупредили взрыв.

За короткое время огонь успел уничтожить электропроводку и повредил панель, нанеся убытки на 1000 грн.

Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.