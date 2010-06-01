Евро обновил минимум за четыре года

Курс евро на утренних торгах 1 июня опустился до нового четырехлетнего минимума по отношению к доллару: за один евро на рынке дают уже 1,2115 доллара. Об этом сообщает Лента.русо ссылкой на AFP.

По отношению к фунту стерлингов европейская валюта снизилась до полуторагодичного минимума, а по отношению к швейцарскому франку - до пятидневного минимума, дополняет Reuters.

Инвесторы вновь продают европейскую валюту, опасаясь, что Европа может не справиться с долговым кризисом в Греции и ряде других стран, входящих в еврозону. Кроме того, борьба за сокращение дефицитов бюджетов ряда стран может привести к замедлению экономического роста в ЕС.

Курс евро на мировом рынке падает практически весь 2010 год. Полгода назад европейская валюта стоила полтора доллара.