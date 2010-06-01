Умер Андрей Вознесенский

Выдающийся российский поэт Андрей Вознесенский скончался после тяжелой продолжительной болезни на 78-м году жизни. Об этом сообщает "Эхо Москвы".

А.Вознесенский умер у себя дома. А.Вознесенский родился 12 мая 1933 года в Москве в семье гидроинженера. В 14-летнем возрасте послал свои стихи Борису Пастернаку, дружба с которым оказала сильное влияние на его судьбу. В 1957 году А.Вознесенский окончил Московский архитектурный институт. Первые стихи поэта, сразу отразившие его своеобразный стиль, были опубликованы в 1958 году.